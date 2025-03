Allenatore: Angelino sponsorizza Ranieri ma è Gasperini il nuovo favorito

"Con lui lavoriamo tanto e bene, saremmo tutti felici se rimanesse". Angelino è solo l'ultimo, in ordine di tempo, a sperare nella permanenza di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. [...] Il desiderio, però, quasi certamente non sarà esaudito perché Ranieri ha già ribadito più volte di voler "andare in pensione" e che il nome del suo sostituto sarà "scelto dai Friedkin dopo che avrò presentato una lista di nomi". [...] Il candidato più accreditato è senza dubbio Gian Piero Gasperini, che meglio di altri sintetizza la necessità della società di far ripartire (dopo la retromarcia su De Rossi) un progetto doppio: valorizzare calciatori giovani e di qualità; ritornare nelle zone altissime della classifica e vincere.

Gasperini gode della stima di Ranieri, con cui ci sono stati dei colloqui in queste settimane, e soprattutto dei Friedkin. [...] Sullo sfondo rimangono altri tecnici, che in queste settimane sono stati accostati alla Roma: Ancelotti resta un sogno, scartati da Ranieri i "giovani" Farioli ("dovrà ancora aspettare") e Fabregas ("sarà un top allenatore...tra qualche anno") e per lo stesso motivo anche il ritorno di De Rossi. Tra i liberi il nome più suggestivo è quello di Sarri, che non ha ancora trovato "il progetto giusto". Ci sono poi Vincenzo Montella, visto spesso all'Olimpico, e Pioli. [...]

(corsera)