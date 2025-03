Non è bastato a Dybala il consulto telefonico andato in scena ieri con il Professor Ahlbaumer. La Joya, in accordo con i Friedkin, ha deciso di sottoporsi ad altri accertamenti che possano garantirgli la ripresa più rapida dalla lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra. Rimangono così in ballo sia l'ipotesi di sottoporsi ai fattori di crescita che quella dell'intervento chirurgico.

(Il Messaggero)