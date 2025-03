Adelante Roma

IL TEMPO (L. PES) - Senza paura. Il viaggio europeo della Roma riprende dall'Olimpico dove due settimane fa i giallorossi hanno eliminato il Porto grazie alla vittoria in rimonta firmata Dybala. E riprende proprio da dove è cominciato, da quell'Athletic Bilbao affrontato nella prima gara della fase iniziale e che oggi spaventa più che a settembre. Alle 21 (diretta Sky Sport) i giallorossi scenderanno in campo per l'andata degli ottavi di finale contro i baschi davanti a oltre 61 mila spettatori. Gli spagnoli sono cresciuti molto da inizio stagione, occupano il quarto posto della Liga e soprattutto hanno un solo obiettivo in testa: la finale di Bilbao. Dall'altra parte c'è una Roma che in coppa gioca nel suo giardino di casa e soprattutto all'Olimpico in questi anni non ha regalato niente a nessuno. E non vorrà farlo neanche stasera. Ranieri ha rispetto dell'avversario, ne riconosce le qualità ma non ha paura e soprattutto punta sul fattore pubblico. «Hanno giocatori rapidi e forti, da numero uno in Europa per uno contro uno. I due Williams sono molti bravi e tutti hanno grande senso di appartenenza al mondo basco. Ma noi siamo sempre fiduciosi. Sarà una partita difficile per noi, come per loro. Abbiamo il pubblico dalla nostra parte, il sold out, i ragazzi con l'Olimpico pieno si esaltano. Sappiamo di dover essere attenti a ogni situazione». Tutti a disposizione, come ammette il tecnico, anche se Celik dopo il Como ha fatto un solo allenamento e Dovbyk deve ancora ritrovare la condizione migliore. «Non è al 100%, l'altro giorno l'ho messo negli ultimi minuti perché dopo quindici giorni l'avevo visto solo per un allenamento di rifinitura. Ciò che mi ha fatto più piacere col Como è che l'ho finalmente visto esultare dopo un gol. Mi fa ben sperare». L'ucraino dovrebbe comunque partire dal primo minuto accanto a Dybala in una formazione dove ci sono soltanto due grandi dubbi. Celik è in vantaggio su Hummels per completare la difesa insieme a Mancini e N'Dicka. Saelemaekers e Angelino protagonisti sulle due corsie nel duello con i fratelli Williams mentre a centro-campo accanto a Koné ci sarà Cristante chiamato a sostituire lo squalificato Paredes. A proposito di gialli, occhio ai cartellini. In vista della gara di ritorno i giallorossi hanno ben 5 diffidati: Hummels, Celik, Koné, Baldanzi e Dybala. Per l'ultima maglia il ballottaggio è aperto tra Pellegrini e Pisilli. E proprio ieri il tecnico ha parlato del capitano. «Se si diverte? Non lo so. Si diverte pure lui, ma non lo dimostra. È un ragazzo molto introverso, vorrei che si divertisse di più. Che fosse più leggero, ha una qualità che pochi giocatori hanno». A proposito di atmosfera, anche nella sfida a distanza tra tifoserie nel confronto col calore del San Mamés, questa sera l'Olimpico sarà riempito di bandiere giallorosse con la solita spinta delle notti europee che negli ultimi anni ha accompagnato i percorsi della Roma. Oltre all'allenatore, infine, ha parlato anche Angelino alla vigilia del match con gli spagnoli. «Per me sarà una serata speciale, mi fa piacere quando gli avversari parlano bene di me. Sono felice e sto sfruttando il momento. La nazionale? Un sogno».