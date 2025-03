Abdulhamid, lesione muscolare. Per Ndicka problemi intestinali.

La Roma continua la preparazione in vista della trasferta di Lecce, in programma sabato per la ripresa del campionato. (...) Celik e Rensch hanno lavorato a parte: il rientro del primo è previsto per l'inizio della prossima settimana, mentre per l'olandese servirà più tempo.

Cattive notizie per la Roma arrivano dall'Arabia Saudita: Saud Abdulhamid, dopo l'infortunio subito contro la Cina, ha effettuato degli esami che hanno riscontrato una lesione al muscolo posteriore della coscia. Il giocatore ha lasciato il ritiro della nazionale e farà ritorno a Trigoria per le valutazioni dello staff medico giallorosso.

È già rientrato a Roma, invece, Evan Ndicka, che ha lasciato il ritiro della Costa d'Avorio a causa di problemi intestinali.

(...). La Roma Femminile esce sconfitta 3-1 dallo scontro con il Milan, (...) un risultato che allontana quasi definitivamente le giallorosse dalla corsa scudetto, con la Juventus ora distante 11 punti a sole cinque giornate dal termine.

(corsera)