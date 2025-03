IL ROMANISTA - Tra gli altri calciatori convocati dalla propria nazionale c'è Koné. E ieri sera il numero 17 della Roma è rimasto in campo per 111' nella sfida di ritorno dei quarti di Nations League tra Francia e Croazia. Il calciatore è uscito nel corso del secondo tempo supplementare a causa dei crampi. Solo panchina, invece, per Victor Nelsson, nel 5-2 tra Portogallo e Danimarca.