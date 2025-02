Zeki, il terzino multiuso trova la rivincita: la gioia per il primo gol in giallorosso

Al momento dell'uscita delle formazioni, in molti hanno spalancato gli occhi nel vedere tra gli 11 titolari Zeki Celik. Il turco è stato nuovamente riadattato come braccetto nei playoff d'andata contro il Porto. E, nel momento cruciale ha trovato il primo gol con la maglia della Roma. [...] Anche al ritorno potrebbe giocare nuovamente lui, con Rensch acciaccato e Saelemaekers squalificato. [...] Panchina per il nuovo arrivato Nelsson e per Hummels il vacanziere con la scelta che è dunque ricaduta su Celik, che deve ringraziare anche Baldanzi. [...]

Arrivato nell'estate del 2022 per 7 milioni di euro dal Lille, per mancanza di alternative nelle ultime due stagioni e mezzo ha sempre trovato spazio, anche se a gennaio ha rischiato di lasciare la Roma. Galatasaray, Marsiglia e Fulham ci hanno provato ma nessuna ci è riuscito, poiché Ghisolfi voleva che nella trattativa fosse inserito un obbligo di riscatto. [...]

(Il Messaggero)