Zalewski rinnova e si trasferisce all’Inter. Stretta Marmol, l’alternativa è Di Cesare

Cala il sipario sulla telenovela Zalewski. Rinnovo di contratto fino al 2026 firmato, ma il prolungamento ha portato all’addio dell’esterno che è pronto per diventare un nuovo giocatore dell‘Inter. Operazione in prestito oneroso (600mila euro) e diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni. Lascia Trigoria dopo 14 anni passati tra settore giovanile e prima squadra. Nel 2022 la vittoria della Conference League con Mourinho in panchina. Le operazioni in uscita potrebbero non essere finite qui. Il Besiktas continua il pressing per Dahl e il giocatore ha voglia di cambiare aria per giocare di più. Il Fulham vuole Celik in prestito. Valutazioni in corso con la Roma che vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto, ma il tempo stringe. Tra due giorni chiude il mercato e Ghisolfi deve prima trovare il difensore. Marmol è l’obiettivo numero uno. Il Las Palmas continua a chiedere i 10 milioni della clausola rescissoria. Nessuna intenzione di concedere uno sconto o accettare dei giocatori come contro-partite. Sul difensore è piombato anche il Como e resta la concorrenza del Siviglia. Non è l’unico nome in lista: occhi su Di Cesare (Racing) e De Winter (Genoa). [...]

(Il Messaggero)