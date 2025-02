"Volevo Kolo alla Roma, ma non si poteva"

A Kolo Muani sono bastate giusto tre partite per rapire i cuori del popolo juventino. Un impatto [...] che non ha lasciato indifferente nemmeno Claudio Ranieri. Il tecnico della Roma, intervenuto ieri nella conferenza stampa in vista del match contro il Venezia, si è lasciato andare con una serie di riflessioni sulle strategia di mercato della proprietà, rimarcando l'interesse del club giallorosso per l'attaccante francese.

"Pensate che non volessi un giocatore come Kolo Muani? Lo volevamo tutti, anche il presidente, ma non è stato possibile portarlo a Roma. I Friedkin possono comprare uno a 30-40 milioni ma poi gli devi dare lo stipendio, per farlo devi abbassare la soglia stipendi. E non è possibile. Ci resto male anche io. Gli inglesi dicono che Roma non è stata fatta in una notte, mi auguro che ci mettiamo di meno". [...]

(Tuttosport)