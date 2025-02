Verso la Coppa Italia: Mancini out, dubbio El Shaarawy

IL TEMPO (M. CIRULLI) – Dopo il massiccio turnover nella sfida di ieri con il Napoli, Ranieri è pronto a schierare i titolari in Coppa Italia. I giallorossi avranno pochissimo tempo per preparare la trasferta a San Siro contro il Milan, la prima di quattro gare consecutive fuori dalle mura dell'Olimpico. Contro i rossoneri, Ranieri sarà costretto a rinunciare a Mancini, che sconterà la seconda delle tre giornate di squalifica rimediate contro la Lazio negli ottavi di finale della scorsa edizione. Da valutare le condizioni di El Shaarawy sostituito nella ripresa per un problema alla caviglia. Koné, invece, salterà la partita con il Venezia: il giallo rimediato ieri nel secondo tempo ha fatto scattare la squalifica e Ranieri dovrà fare a meno del francese. Da capire anche se lo scontro nel fallo su Juan Jesus avrà effetti collaterali.