VENEZIA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Nelsson e Gourna-Douath verso l'esordio dal 1', occasione per Soulé

Alle 12.30 di questa domenica la Roma affronterà il Venezia di Di Francesco nello stadio Pier Luigi Penzo. Il mister Claudio Ranieri sembra preparare un deciso turnover, dando priorità al match di andata di playoff contro il Porto. Dovrebbero riposare alcuni titolari, oltre ai non convocati Hummels e Paredes, per dare spazio ai nuovi arrivati, come Gourna-Douath. Potrebbe avere un'occasione anche chi finora non ne ha avute troppe, come Soulé.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Nelsson, Ndicka; Rensch, Gourna-Douath, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka, Salah-Eddine; Gourna-Douath, Cristante, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El-Shaarawy.

IL TEMPO - Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka, Salah-Eddine; Cristante, Gourna-Douath; Soulé, Pellegrini, El-Shaarawy; Dovbyk.

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Nelsson, Ndicka; Rensch, Gourna-Douath, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

IL ROMANISTA - Svilar; Mancini, Nelsson, Ndicka; Rensch, Cristante, Gourna-Douath, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.