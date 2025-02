Venezia a rischio, settori chiusi in Europa

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo Bologna e Udine, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive continua a monitorare le trasferte dei tifosi romanisti. Il presidente Maurizio Improta ha infatti proposto il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi residenti nel Lazio per la sfida contro il Venezia al Penzo, in programma domenica alle 12.30. Le motivazioni sarebbero legate ai rapporti di amicizia con il tifo organizzato di Udine, che, lo scorso fine settima-na, hanno assalito un treno diretto a Venezia con a bordo circa 1200 tifosi lagunari dopo la partita al Bluenergy Stadium. Anche la sfida tra Udinese e Napoli, prevista domenica sera alle 20.45 al Maradona, è considerata a rischio, data la possibilità di scontri tra le tifoserie e l'eventuale presenza di romanisti di partecipare alla trasferta della squadra friulana. A fronte di tali criticità, l'ONMS ha segnalato entrambe le partite ai prefetti delle città coinvolte affinché valutino l'emanazione del divieto di vendita dei biglietti. Attualmente, la vendita per i settori ospiti di entrambe le gare è sospesa, in attesa della decisioni del Gruppo Operativo Sicurezza. Non sarebbe una novità per i romanisti in stagione: dopo il derby, infatti, l'ONMS aveva già vietato le trasferta contro Bologna e Udinese. Il provvedimento venne però ridotto alla sola gara contro il felsinei in seguito al ricorso vinto dai tifosi romanisti, cui partecipò anche la Roma «ad adiuvandum», ovvero sposando le ragioni del ricorso. Arrivano brutte notizie anche per l'Europa League: la UEFA ha san-zionato la Roma in seguito avvenimenti dello scorso 30 gennaio nella sfida contro l'Eintracht Francoforte. Durante l'intervallo, alcuni ultras tedeschi avevano lanciato fumogeni e lacrimogeni verso i romanisti presenti in Curva Nord, costringendo steward e forze dell'ordine a intervenire per evitare il contatto tra le due tifoserie. La sanzione imposta dalla UEFA prevede una multa di 30mila euro e la chiusura parziale della Curva Nord, in particolare nei settori 46 e 47, per la prossima gara casalinga: il ritorno di playoff con il Porto. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori aggiornamenti sui posti effettivamente coinvolti dal provvedimento. La Roma garantirà comunque la possibilità di assistere alla partita per chi ha già acquistato un biglietto nei settori interessati.