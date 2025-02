Valverde carica l'Athletic: «Roma avversario duro»

«Affronteremo una squadra con grande esperienza internazionale». Anche a Bilbao si pensa già alla sfida con la Roma. Ernesto Valverde, allenatore dell'Athletic, alla vigilia della partita di oggi con il Valladolid ha parlato degli ottavi di finale di Europa League: «Si tratta di un avversario duro e complicato, lo abbiamo capito al girone. In questi ultimi anni è arrivata sempre in semifinale o finale. E poi conosco Ranied dai tempi del Valencia, un punto di riferimento per tutti». (...) Ieri la Curva Sud ha emesso un comunicato in vista della gara d'andata: «Invitiamo i tifosi a partecipare alla realizzazione di una coreografia che coinvolga tutto lo stadio, creando un mare di bandiere. Sarebbe bello se ognuno portasse una bandiera semplice con i colori della ama metà gialla e metà rossa. Scendiamo in campo anche noi».

(gasport)