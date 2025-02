Un'altra Roma

IL TEMPO (L. PES) – L'ostacolo è grande ma ora la Roma non ha più pau-ra. Reduce da sette successi consecutivi all'Olimpico la squadra di Ranieri ospita il Napoli primo in classifica di Conte (fischio d'inizio ore 20.45, diretta Dazn) per il big match che apre un mese di febbraio ricco di appuntamenti cruciali. Da Napoli al Napoli in poco più di due mesi il tecnico di San Saba ha cambiato volto alla sua squadra. Impaurita, disordinata e scarica al Maradona; consapevole, smaliziata e in salute quella che stasera proverà a termare la corsa della capolista. All'andata decise la rete dell'ex Lukaku, perso da Hummels in marcatura, ma ora è cambiato tutto. Il tedesco è diventato un leader della difesa (anche se stasera potrebbe riposare), Paredes si è ripreso il posto da titolare, Saelemaekers è tornato alla grande dall'infortunio e con un Dybala mai visto così in forma. Dopo il successo sull'Eintracth la striscia positiva si è allungata a sette successi e i giallorossi non perdono in casa dal 2 dicembre, ovvero sette giorni dopo il ko del Maradona. Gli uomini di Conte corrono e arrivano al match con tutta la settimana di lavoro e l'entusiasmo di chi ha battuto la Juventus il turno prece-dente. Sarà certamente una sfida diversa rispetto a quella di fine novembre. Era la prima del ritorno di Sir Claudio che ancora non era riuscito a trovare l'amalgama giusta e soprattutto non aveva dato un'impronta che oggi, almeno davanti al proprio pubblico, la Roma sta dimostrando di avere. Un esame di maturità importante quello contro il Napoli in una serata dove i giallorossi hanno teoricamente poco da perdere se si guardasse ilo mero distacco in classifica, ma un eventuale risultato positivo potrebbe dare la giusta energia per affrontare le prossime gare. E a proposito di futuro, a condizionare le scelte dell'allenatore capitolino. Mercoledì c'è il quarto di finale di Coppa Italia a casa del Milan, un match che potrebbe portare Pellegrini & Co. a tre gare da un trofeo. La squadra di Conceiçao, che questa sera è impegnata del der-by, sta dimostrando di avere diverse fragilità e nella gara secca la Roma ha già dimostrato a fine dicembre di po-tersela giocare. Per questo qualche cambio inevitabil-mente, alla terza partita in sette giorni, ci sarà. Un ritmo che la squadra dovrà tenere per tutto il mese di febbraio tra campionato, Coppa Italia e la doppia sfida da dentro o fuori col Porto in Europa. Prima, però, c'è il Napoli da affrontare con coraggio e consapevolezza e quel pizzico di coraggio mancato all'andata. L'Olimpico come sempre ormai sarà praticamente esaurito e pronto a sostenere la squadra per novanta minuti e oltre senza pensare troppo a quello che verrà. Fare punti stasera vorrebbe dire aver davvero preso la strada giusta nelle gare interne, chissà se dopo Udine si riuscirà a dare seguito anche in trasferta.