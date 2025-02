Una piazza e le torri: il piano per Pietralata porta la firma delle Ferrovie

Una nuova cittadella finanziaria. Due torri alte tra i 90 e i 100 metri. Altri sette edifici direzionali più bassi, ma ugualmente iper contemporanei. E una grande piazza circondata da due edifici residenziali. [...] Il tutto a due passi dal nuovo stadio della Roma, nell'area di Pietralata. [...] Dopo tre anni di tavoli tecnici sta finalmente prendendo forma il nuovo masterplan del pian di assetto di Tiburtina-Pietralata, una grande area a ridosso dei binari che corrono in direzione della seconda stazione ferroviaria della città.

Qui [...] da tempo era in corso un confronto tra i tecnici del Campidoglio e quelli delle Ferrovie. [...] Al centro della discussione un'area di 220mila metri quadrati totali, di cui circa 60mila già realizzati o venduti. [...] Il nuovo centro direzionale è un progetto con un iter indipendente da quello per il nuovo stadio della Roma. Con il quale, però, almeno questo è l'auspicio dei progettisti, dialogherà. Anzi, la presenza dello stesso stadio sarà un potentissimo acceleratore per attrarre aziende in cerca di un headquarter. [...]

(la Repubblica)