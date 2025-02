Un tris per l'Europa. Roma, più forza con Gourna-Douath: e la difesa si blinda

[...] Tre colpi last minute interessanti, come quelli piazzati ieri in poco più di dodici ore, confermano come la Roma voglia fare sul serio per un rapido ritorno nei quartieri alti della classifica. [...] Gli ultimi tre volti nuovi giallorossi, il centrocampista francese Lucas Gourna-Douath del Salisburgo, il terzino sinistro olandese Anass Salah--Eddine dal Twente e il difensore centrale danese Victor Nelsson dal Galatasaray, costruiscono insieme l'unità di misure delle ambizioni giallorosse: acquisti mirati, tra talento ed esperienza internazionale. [...]

L'acquisto più intrigante è sembrato da subito quello di Gourna-Douath, 21enne in rampa di lancio seguito da diversi club. [...] L'accordo col Salisburgo è stato perfezionato sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. [...] Il mediano, eccellente in interdizione e paragonato quando era al Saint Etienne a Paul Pogba, sostituisce Enzo Le Fée passato al Sunderland. [...] Ma anche a sinistra la Roma può dirsi soddisfatta dell'acquisto di Salah-Eddine, terzino olandese che arriva a titolo definitivo per 8 milioni. [...] Il 23enne è già sbarcato ieri sera a Ciampino e darà una mano al titolare Angelino, compensando in entrata l'organico dopo le cessioni di Samuel Dahl al Benfica [...] e di Nicola Zalewski passato all'Inter. [...]

E la caotica giornata di affari di ieri della Roma si era aperta del resto con lo sbarco a Fiumicino di Victor Nelsson, il difensore danese arrivato dal Galatasaray con un impatto finanziario dilazionato: in prestito per 500 mila euro con diritto di riscatto sui 10 milioni. [...] Noto in patria per l'appellativo "tank" (carrarmato), arricchisce la Roma completando il pacchetto difensivo composto da Mancini, Hummels e Ndicka. [...]

(gasport)