Un altro ex fa male a Ranieri. Doppio Abraham e addio Coppa

Ci sono stagioni che nascono male. E nello corso dei mesi regalano più delusioni che gioie. La Roma è nel pieno di queste annate. Capace di macinare tanto gioco a casa del Milan, scoprire le lacune rossonere e aprire voragini nella difesa rossonera. Ma inadatta a sfruttare le occasioni. E punita due volte nel momento di maggiore sforzo. Ancora una volta con i gol di un suo ex calciatore. Espressione plastica di una stagione da cancellare il prima possibile. Il Milan vince 3-1, grazie al-la doppietta di Abraham e Joao Felix e accede alle semifinali di Coppa Italia. La Roma invece dice addio al primo obiettivo stagionale e adesso si tuffa su quel che resta del Campionato, coltivando la speranza chiamata Europa League. (...) Cinque calciatori con il dente avvelenato, quattro dei quali andati via da Trigoria solo la scorsa estate. Aveva iniziato Bove a fine ottobre con il gol del 4-1 nella debacle romanista contro la Fiorentina. Poi c'era stato Zaniolo all'Olimpico (con annessa esultanza provocatoria) nella vittoria dell'Atalanta a dicembre e Lukaku il giorno della vigilia di Natale nella sconfitta romanista a Napoli. Domenica scorsa è arrivato puntuale il bis azzurro con Spinazzola, in gol contro i suoi ex compagni. A San Siro è andata pure peggio. Con la prima doppietta stagionale di Abraham, il grande ex accompagnato alla porta questa estate per far spazio ai gol di Dovbyk. (...) Adesso per ja Roma arriva la trasferta a Venezia (domenica, ore 12.30). Stavolta, senza nessun ex dal dente avvelenato. (...)

(La Repubblica)