Un adesivo antisemita nella curva dei romanisti

L'esodo dei romanisti a Parma è stato macchiato da uno sticker antisemita attaccato alla vetrata dello stadio Tardini: l'adesivo raffigurava la stella di David vicino allo stemma della Lazio con sotto la scritta 'peggior nemico'. [...] Sono in corso gli accertamenti da parte della Digos di Parma per riuscire ad individuare i responsabili.

Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma, con una nota ha condannato il gesto: "Il mondo dello sport, che dovrebbe unire e non dividere, viene di nuovo macchiato da una manifestazione di antisemitismo che di volta in volta è uno striscione o un coro, adesso è un adesivo". [...] Polemico il presidente della Lazio Claudio Lotito: "L'avessero fatto i laziali sarebbe successo il cataclisma". Ma le polemiche non si fermano allo sticker. Infatti, nel settore ospiti del Tardini è stata anche esposta una sciarpa con la scritta "Roma marcia ancora". [...]

(Il Messaggero)