Tutti più deboli: flop in Europa e Serie A incerta

Dopo i playoff d'Europa, la Serie A rientra in stazione con gran stridor di freni, tra pareggi e sconfitte illustri, e orrori difensivi su tutti i campi della XXVI giornata. Ne approfittano

Inter, Atalanta e Juve, la classifica si comprime, l'incertezza regna. [...]

C'è ancora gloria per tutti nel mischione, persino la Roma del fulgido Ranieri intravede spiragli euforizzanti: una vittoria stasera la manterrebbe a -9 dalla quarta mentre la sesta sarebbe a -2, roba da matti se si pensa a tre mesi fa. Del resto è un campionato al rallentatore. [...]

La verità è che la Serie A non ha migliorato la qualità generale perché i club non hanno investito bene sul mercato, bluff scoperto dalla Champions: agli ottavi c'è solo l'Inter, unica delle cinque partenti. Per il vivo disappunto degli indefessi violinisti del nostro calcio, quelli che le magnifiche sorti e progressive, e che grandi campioni abbiamo: una risata li ha sommersi. Bisognerebbe criticare di più la Serie A, soprattutto la sua bassa intensità che la allontana dall'Europa: troppe partite poco combattute, giocatori che simulano e si rotolano per rifiatare, arbitri che fischiano male. E anche la critica miope, ossessionata solo dai processi agli allenatori, di rado ai giocatori e quasi mai ai presidenti; il resto è grancassa ormai stucchevole, tra gol sempre «fenomenali» e «che grande calciomercato vi stiamo raccontando». [...]

