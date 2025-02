Tris in casa del Sassuolo, la Femminile ipoteca la finale

La Roma Femminile domina in trasferta il Sassuolo, vince per 3-1 l'andata della semifinale di Coppa Italia e ipoteca la finale, la quinta consecutiva nella manifestazione dove affronterebbe eventualmente la vincente tra la Fiorentina, finalista lo scorso anno, e la Juventus. [...] Nella semifinale di ritorno (in programma tra i 4 il 6 marzo al Tre Fontane) le giallorosse dovranno solo gestire il vantaggio. "Sicuramente - le parole del tecnico Alessandro Spugna - è stata una prestazione molto bella, anche dal punto di vista del gioco. [...]

(Corsera)