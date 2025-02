Tre percorsi che possono portare dritti alla finale

Dopo aver elogiato la sorte degli accoppiamenti dei playoff in Champions - tutti conclusi in modo rovinoso - ora non ci si può nascondere sostenendo che i sorteggi degli ottavi ci siano stati nemici. (...)

La novità di quest'anno è il tabellone di stampo tennistico che dagli ottavi alla finale disegna nelle tre coppe i corridoi da percorrere. I sorteggi di ieri sono stati un giro di pasticceria per tre. L'unica a doversi allacciare subito il casco è la Roma, la cui avversaria era tra il derby e l'Athletic Bilbao, squadra migliore del lotto al di là dei nomi roboanti ma un po' démodé di Manchester United e Tottenham. (...) La Roma, passata per i playoff, non aveva margine di manovra. (...)

La Roma è si è condannata a una missione da commando: riuscisse a passare l'Athletic troverebbe il Fenerbahce di Mourinho, con l'Olimpico teatro di un sabba infernale.