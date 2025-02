Tre eliminazioni su 3, i portoghesi sono un incubo

Liedholm, Spalletti e Di Francesco: sono i 3 allenatori romanisti andati a sbattere contro il Porto, tuti eliminati nei 3 precedenti. Lo svedese negli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1981-82, la stagione prima dello scudetto: ko 2-0 in trasferta, 0-0 all'Olimpico.

L'attuale ct della Nazionale nel 2016 pareggiò 1-1 in Portogallo il playoff agostano di qualificazione alla Champions ma perse 3-0 in casa, finendo in 9 per le espulsioni di De Rossi ed Emerson Palmieri. [...] Negli ottavi della Champions 2018-19 il Porto rimontò il 2-1 subito all'andata con un 3-1 ai supplementari (e a Schick venne negato il rigore della possibile qualificazione all'ultimo assalto). [...]

(corsera)