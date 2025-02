Trasferta a Venezia vietata ai romanisti

LEGGO (F. BALZANI) - Divieti, multe e squalifiche. Sono tempi duri per i tifosi della Roma. Ieri, infatti, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha proposto ed ottenuto di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi dell'Udinese per la partita di Napoli e a quelli giallorossi (residenti nel Lazio) per la sfida al Venezia di domenica prossima alle 12,30. La ragione principale sta nel gemellaggio tra tifosi romanisti e friulani e nell'alto rischio scontri in entrambe le partite che si giocheranno a otto ore di distanza. In particolar modo coi tifosi del Venezia, dopo l'assalto al treno carico di ultrà veneti avvenuto sabato scorso da parte di alcuni supporter dell'Udinese e del Salisburgo che ha causato due feriti e portato 8 daspo. Ma non finisce qui. L'Uefa, infatti, ha disposto la chiusura di mezza curva Nord (nello specifico il settore 46 e 47) per la sfida col Porto del venti febbraio già ad alto rischio visto il gemellaggio tra tifosi portoghesi e laziali. La Roma ha garantito a chi ha già comprato i biglietti per i due settori chiusi di poter seguire la gara in un'altra zona dello stadio. La decisione dell'Uefa è stata presa a seguito del lancio di bombe carta e petardi tra la Nord e i tifosi dell'Eintracht Francoforte nell'ultima partita di Europa League. Comminata anche una multa di 30mila euro alla Roma e di 25mila euro al club tedesco.