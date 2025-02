Tra i dubbi di Paredes

Sono ore di attesa, di riflessione e di speranza quelle che stanno vivendo i tifosi della Roma e Leandro Paredes nella Capitale. Se da una parte la società e tutto il popolo giallorosso rimangono in attesa di una risposta - ma anche della fine del mercato - dall’altra parte il campione argentino è alle prese con i suoi dubbi: rimanere a vestire la maglia giallorossa o tornare in Argentina con il Boca? [...] Nella notte dell’Olimpico contro l’Eintracht Francoforte il centrocampista è stato sostituito al 60’ e durante la sua uscita dal campo ha manifestato un certo nervosismo lasciando spazio alle interpretazioni. Delusione per il cambio o malumori di mercato? Sarà solo il tempo a darci le giuste risposte, ma fino a che Paredes vestirà la maglia giallorossa le chiavi della cabina di regia saranno affidate a lui. Nel mentre il Boca Juniors non molla la presa e continua con la sua tecnica persuasiva per riportarlo in patria. [...] E in queste sue riflessioni rientrerebbero anche questioni familiari... così come in caso di addio lascerebbe non solo un compagno di squadra, ma ormai un fratello come Paulo Dybala. [...]

(ilromanista.eu)

