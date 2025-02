Torna Hummels, El Shaarawy sulla destra

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Hummels pronto a riprendersi la difesa, Celik insidia El Shaarawy. A poche ore dal calcio d'inizio della sfida con il Porto, Ranieri deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, a partire dal reparto arretrato, dove Hummels potrebbe ritrovare una maglia da titolare. Nonostante il tedesco abbia riposato nelle ultime tre partite, il tecnico giallorosso potrebbe confermare il terzetto difensivo visto una settimana fa a Oporto, schierando Celik sul centro-destra. Il turco rappresenta un'opzione anche per la fascia destra, dove mancherà Saelemaekers, squalificato. In quella zona di campo potrebbe agire El Shaarawy, ma attenzione alla sorpresa Soulé. Ballottaggi aperti anche a centrocampo, dove Pellegrini e Pisilli si contendono una maglia da titolare. In attacco, dopo aver riposato in Serie A, torneranno Dybala e Dovbyk.