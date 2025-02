Torna Gabrielloni, out Sergi Roberto

IL ROMANISTA (M. STELLA) - Dopo la grande vittoria contro il Napoli, il Como ha un altro esame importante. Domenica alle 18 all'Olimpico, la squadra di Fabregas affronta la Roma con l'obiettivo di provare a conquistare un altro fondamentale successo, sia in chiave salvezza sia per il prestigio che il club si sta guadagnando in queste ultime settimane. In panchina mancherà Fabregas, squalificato per un turno. Rientrerà Gabrielloni, da valutare Van der Brempt, out Alli, Azon e Sergi Roberto. Il Como dovrebbe quindi schierarsi con il 4-3-3. [...]