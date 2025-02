Tocca a Nelsson, Salah-Eddine e Gourna-Douath. Out Dovbyk

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Turnover moderato per Ranieri contro il Monza.

Dopo il passaggio del turno in Europa League, la Roma è pronta a ospitare l'ultima in classifica, con l'obiettivo di accorciare le distanze dalle dirette avversarie.

Pochi cambi rispetto agli undici scesi in campo contro i portoghesi: in difesa tornerà dal primo minuto Hummels, assente in campionato dallo scorso 17 gennaio, mentre Nelsson potrebbe insidiare un instancabile N'Dicka. Sulla fascia destra spazio a Saelemaekers, di rientro dalla squalifica in Europa. Sul versante opposto e ballottaggio tra Angeliño e Salah-Eddine, con lo spagnolo leggermente favorito. Previsto un turno di riposo per Paredes: al suo posto va verso una maglia da titolare Gourna-Douath. In attacco l'unico indisponibile è

Dovbyk: senza il centravanti ucraino, Ranieri è pronto a confermare la coppia che tanto bene ha fatto giovedì contro il Porto. A supporto di Dybala ci sarà infatti Shomurodov, con Soulé e Baldanzi pronti a subentrare dalla panchina in caso di necessità.