Tocca a Nelsson e Gourna-Douath: staffetta tra Angelino e Salah-Eddine

C'è una Roma che non va in vacanza e sfida il Venezia alle 12:30. Ranieri terrà a riposo sia Hummels che Paredes e non potrà contare su Koné. Al Penzo scenderanno dunque in campo i nuovi arrivati come Lucas Gourna-Douath che, ha scelto i giallorossi dopo un colloquio con Vainqueur. [...] Il francese, però, non sarà l'unico nuovo volto. In difesa, infatti, spazio anche a Nelsson. [...]

A sinistra, invece, possibile la staffetta tra Angelino e Salah-Eddine. Lo spagnolo potrebbe finalmente rifiatare e lasciare spazio all'ex Twente. Ranieri in mattinata scioglierà gli ultimi dubbi, ma, non vuole sottovalutare il Venezia. [...]

(Il Messaggero)