Tocca a Dybala

IL TEMPO (L. PES) - La notte di Paulo. L'uomo più atteso e tra i più motivati della Roma dopo che è stato costretto ad abbandonare il campo nella sfida d'andata a causa del calcione rifilatogli da Varela sul ginocchio. Domani, dopo il riposo di Parma, torna titolare e sarà l'uomo sul quale Ranieri costruirà le speranze offensive della sua Roma in una serata da dentro o fuori. [...] L'argentino è tornato protagonista con l'arrivo del tecnico, trovando una continuità impressionante. [...] Re d'Europa nelle sue prime due stagioni alla Roma, ma, ancora a secco in questa stagione. Dybala è a caccia del suo primo gol in coppa in questa stagione e non ci sarebbe serata migliore di quella di domani per far gioire il pubblico romanista. L'attaccante guiderà il reparto insieme ad Artem Dovbyk. Oggi Ranieri scioglierà anche il dubbio Rensch. L'olandese è tornato ieri a lavorare con il gruppo anche se non è ancora al meglio. [...] L'altro dubbio è legato a Mats Hummels. Ghisolfi e Ranieri hanno preannunciato il suo ritorno dal primo minuto ma qualche dubbio resta. Il tedesco è apparso fuori forma a San Siro e anche nelle successive uscite. Resta infine il solito ballottaggio tra Pellegrini e Pisilli per l'ultima maglia a centrocampo, per il resto sarà la Roma dei migliori.