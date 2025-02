Tavolo tecnico tra Como e Maratona

IL ROMANISTA (G. FASAN) - Oggi è un giorno importante anche per Roma-Cagliari del 16 marzo. Il pretesto? Il tavolo tecnico per Roma-Como. [...] Gli eventi saranno in contemporanea: la maratona partirà dai Fori Imperiali alle 8:30 per raggiungere la zona intorno allo stadio intorno alle 11:30 , mentre la squadra di Ranieri scenderà in campo alle 15. [...] Saranno chiuse al traffico diverse strade, con a cascata una diminuzione drastica dei parcheggi. Non solo, sabato 15 si giocherà all'Olimpico anche Italia-Irlanda di rugby. [...] Dalla Questura filtra ottimismo sulla sovrapponibilità delle due manifestazioni, con la Lega che dorme sonni tranquilli. [...]

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE