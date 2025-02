Svilar: "Vicino al rinnovo, mai pensato di andare via"

"Non ho mai pensato di andare via dalla Roma e una settimana fa abbiamo cominciato a parlare del rinnovo di contratto". Mile Svilar, alla vigilia del match contro il Porto, tranquillizza i tifosi giallorossi riguardo al suo futuro. [...] "Abbiamo cominciato a parlarne - le parole del portiere - ma io non ci penso troppo, penso invece a quello che succede in campo. La sfuriata dopo la sconfitta con il Como? Non ho mai pensato di andare via dalla Roma, io vivo molto la partita e a volte succede che mi arrabbi. Anche in allenamento mi arrabbio, ma non vuol dire che penso di andarmene dopo una sconfitta".

Proprio in Portogallo, con la maglia del Benfica, è decollata la sua carriera. "Dal mio esordio 7 anni fa in Champions è cambiato tanto nella mia vita, privata e sportiva. Ora mi sento bene, penso solo al calcio, a vincere le partite e sono grato alla Roma che mi ha dato l'opportunità di farmi vedere nel mondo del calcio: qui sono a mio agio". [...] Come suo vice, Gollini ha preso il posto di Ryan. "Gollini è un ragazzo con l'energia giusta, che lavora bene ed è quello che serve nel nostro gruppo di portieri: si è inserito alla grande".

(corsera)