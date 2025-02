Svilar senza paura è pronto a ripartire

L'errore è già dimenticato, nessuno dice nulla contro Mile Svilar. Ci mancherebbe, visto che è l'uomo che ha salvato il risultato in diversi momenti bui della prima parte di stagione. Fortunatamente per Mile, per la Roma, per Ranieri il gol del Porto è stato subito messo alle spalle dalla doppietta lampo di Dybala che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto l'Olimpico. (...)

E proprio quest'ultimo ha elogiato tanto la personalità mostrata dall'estremo difensore, sia nel difendere la porta, sia nel parlare ai compagni anche con toni accesi: «Meno male che si arrabbia quando gioca, è giusto farlo ed è positivo per la squadra. Magari si arrabbiassero di più come fa Mile».

Qualità e carattere a soli 25 anni, per questo motivo adesso il club sta accelerando la situazione contrattuale per allontanare i diversi club europei che hanno già cominciato a chiedere informazioni su di lui. (...) Le parti stanno discutendo da un paio di settimane sulla trattativa che vedrà un adeguamento dell'ingaggio del ragazzo con estensione della durata: contratto da circa tre milioni di euro a stagione fino al 2029. Nell'affare potrebbe essere inserita una clausola. La trattativa sta procedendo proprio per capire se si riuscirà a trovare un'intesa sulla cifra. La Roma chiaramente non la vuole bassa, l'altra parte invece non la vuole chiaramente esagerata: la sensazione è che presto si troverà un accordo sull'affare - che sta seguendo con attenzione anche Ryan Friedkin. (...) In ogni caso il club ha mandato un segnale importante al giocatore e al suo entourage che ha buoni rapporti con Ghisolfi: la sua importanza nella Roma non si discute e il nuovo ingaggio rispecchierà il suo valore. Alla fine ne usciranno tutti felici e contenti.

(corsport)