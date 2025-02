Svilar conferma: rinnovo fino al 2029 in vista

La notizia la dà direttamente lui, in conferenza stampa. "Sì, abbiamo iniziato a parlarne la scorsa settimana, anche se io penso solo al campo". La Roma e l'entourage di Mile Svilar, però, finalmente si stanno parlando. [...] Sono iniziate le grandi manovre per il rinnovo di un portiere che fa gola a molti club in Europa (soprattutto in Inghilterra) e che attualmente guadagna circa 900mila euro.

Pochi, per uno che da oltre un anno ha un rendimento altissimo. "Io sono grato alla Roma, che mi ha dato l'opportunità di giocare queste sfide in Europa. Non ho mai pensato di andare via. Io vivo molto la partita, a volte succede anche di sbroccare, di arrabbiarsi, capita anche in allenamento. Ma davvero, non ho mai pensato di lasciare questo club". E allora speriamo che arrivi presto la fumata bianca, con un rinnovo con firma fino al 2029.

(gasport)