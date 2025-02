Svilar allontana le sirene della Premier: "Il rinnovo? Ne stiamo già parlando"

E' un po' che la Premier chiama. Prima il West Ham poi addirittura a gennaio il City di Guardiola. [...] E uno come Svilar, che oggi guadagna poco meno di un milione e ha appena 25 anni, non può non far gola. Ieri, però, alla vigilia del nuovo crocevia stagionale per la Roma, Mile è uscito allo scoperto e ha confermato i contatti con la Roma per il rinnovo: "Sì, è vero, abbiamo iniziato a parlarne la scorsa settimana anche se io preferirei parlare di campo". [...]

Ghisolfi pochi giorni fa lo ha inserito nella ristretta lista dalla quale il club vuole ripartire nella prossima stagione. Per farlo bisognerà soddisfare le richieste del portiere con un contratto da 2,5 milioni magari estendendo la durata fino al 2029. [...] Con il Benfica, Svilar ha esordito in Champions. E questa sera, per lui, è una specie di derby personale vista la rivalità che esiste tra i due club lusitani. [...] Il Porto in carriera lo ha già incrociato 14 volte, giocandoci contro però soltanto in un'occasione, nella semifinale all'Allianz Cup, persa 3-1. [...] Servirà una partita attenta, per poi giocarsi a Roma la possibilità di andare avanti nella competizione. [...]

(Il Messaggero)