Strada dura per chi vince: domani al sorteggio la Lazio o l'Athletic Bilbao

La sconfitta non è un'opzione: stasera la Roma deve vincere per qualificarsi agli ottavi. [...] Superato il Porto, al turno dopo i giallorossi dovranno affrontare una tra Lazio e Athletic Bilbao, poiché arrivare in fondo alla competizione è l'unico modo per sperare nella Champions League. [...]

Seppur la volontà dei giallorossi sia quella di evitare i "cugini" della Lazio, non andrebbe tanto meglio con l'Athletic Bilbao. Gli spagnoli sono obbligati ad arrivare in fondo alla competizione per poter giocare la finale in casa propria. Andando avanti, poi, il cammino potrebbe mettere davanti anche il Fenerbahce di José Mourinho, ma sono discorsi ancora prematuri: prima bisogna battere il Porto. [...]

(gasport)