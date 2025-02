Stadio Roma: "Pubblica utilità a rischio"

La questione, poi derubricata a boutade dal Campidoglio, viene sollevata nel Municipio II durante alcune sedute della commissione Trasparenza - presieduta, va detto, da una consigliera FdI: l'opposizione - Nei collegamenti su Teams si sostiene che il ponte ciclopedonale su via Livorno inserito del progetto dello stadio a Pietralata, viene cancellato. Stralcio che, se fosse stato confermato, avrebbe fatto cadere il pilastro della pubblica utilità facendo saltare tutto il progetto. [...] La notizia la dà la consigliera municipale FdI Sandra Alessia Bertucci. E viene ripresa sui social dai comitati di Pietralata. [...]

Di lì a poco la risposta del Campidoglio, affidata al dg Paolo Aielli, l'uomo chiave del dossier stadio: "Smentisco l'ipotesi dell'eliminazione del ponte ciclopedonale previsto: questo attraversamento, insieme a quello della stazione Tiburtina e via dei Monti Tiburtini, resta parte fondamentale delle prescrizioni emerse nella delibera di dichiarazione di pubblico interesse sul progetto preliminare". [...] A ribadire che il ponte è nel pacchetto, senza quello niente stadio. Ma anche che la Roma deve sbrigarsi a blindare il progetto con la versione definitiva. [...] Ieri il sindaco Roberto Gualtieri, ancora in attesa del progetto definitivo del club, ha detto che l'opera (da 1,2 miliardi) sarà pronta nel 2028, non più nel 2027 per il centenario della società giallorossa come da programma. [...] Il pressing del sindaco sul club è uno dei segnali che testimoniano come il dossier sia ancora lontano dalla chiusura. [...] Senza pace.

(corsera)