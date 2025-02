Stadio Roma, la tabella di marcia: quando sarà pronto e quanto costerà. "Sarà un impianto spettacolare"

Il grande calcio vuole lo stadio della Roma. E lo vuole presto, in tempo per gli Europei del 2032 che si disputeranno in Italia e Turchia. L'obiettivo, rivelato dal presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli durante l'assemblea elettiva della Federcalcio che ha confermato presidente Gabriele Gravina, è costruirlo a Pietralata entro tre anni: «Con la Roma e il presidente della Fifa Infantino abbiamo avuto modo di incontrare il sindaco Gualtieri e abbiamo appreso con felicità che i giallorossi disputeranno nel 2028 le partite nel nuovo stadio». [...] Anche da Trigoria confermano, precisando che la tabella di marcia prevede il completamento dei lavori entro la stagione 2028/29.

Il numero uno della Fifa, Gianni Infantino, presente anche lui all'incontro con il sindaco che si è svolto in occasione di Roma-Napoli di domenica scorsa, ha mostrato il suo entusiasmo: «Sarà un impianto spettacolare». [...] Gravina ha evidenziato che diversi imprenditori internazionali sarebbero pronti a investire parte dei loro patrimoni nei nuovi impianti italiani. [...] «La Roma è a buon punto, entro marzo 2027 bisogna garantire la posa della prima pietra», conclude Gravina. [...]

Il costo del nuovo stadio della Roma a Pietralata potrebbe sfiorare il miliardo e 200 milioni di euro, un budget che non spaventa il presidente Dan Friedkin che starebbe anche valutando in quale percentuale autofinanziare l'opera. E proprio in quest'ottica, lo sblocco straordinario di denaro per costruire nuovi impianti in Italia, darebbe una spinta decisa al progetto. Un piano che prevede anche tre ponti o passerelle ciclopedonali, parcheggi, il parco verde e il parco sportivo aperto alla cittadinanza. Per partire, manca ancora la versione definitiva del progetto che dovrà essere depositata in Campidoglio. A quel punto scatterà l'iter di verifica e, se tutto filerà liscio, quello di approvazione. Poi il resto dell'iter burocratico, fino alla posa della prima pietra.

(ilmessaggero.it)

