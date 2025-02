Stadio, la Roma accelera: pronto il piano viabilità. Progetto entro primavera

Nuova accelerazione sullo stadio della Roma di Pietralata: dopo mesi di interlocuzioni, la società giallorossa ha depositato un nuovo piano viabilità. Settimana scorsa, questo piano era stato presentato in Campidoglio con un illustrazione dei flussi di traffico e del nodo parcheggi. Nel piano c'è anche il ponte ciclopedonale di Via Livorno, erroneamente da quanto detto qualche giorno fa dal Municipio II. Tiburtina sarà la porta di accesso per chi utilizza i treni e quasi certamente anche quella di uscita alla fine della gara. [...] Ora il Campidoglio esaminerà il piano depositato, quello della mobilità è il nodo principale da sciogliere per poter procedere verso il progetto definitivo. [...]

Si avvicina anche la data del riavvio del cantiere per gli scavi archeologici. Dal Campidoglio era stata individuata la seconda metà di febbraio come data per la ripartenza degli scavi ormai fermi dalla scorsa estate. Poi, il maltempo e le autorizzazioni ambientali, hanno rallentato il processo. Entro la prima settimana di marzo a Trigoria si aspettano di poter ripartire. [...] Restano da completare circa quindici "trincee" e il tempo stimato, tempo permettendo, è di 20 giorni. [...]

Il progetto definitivo in casa Roma ha una scadenza: va consegnato entro la Primavera. L'obiettivo della società giallorossa è di disputare almeno una gara nella stagione sportiva del centenario (2027/2028). Obiettivo ambizioso ma ancora raggiungibile a meno che non si perda altro tempo. [...] Intanto, prosegue l'attività in tribunale. Ieri, davanti al TAR, si doveva discutere degli atti di rilascio delle aree al secondo nucleo familiare sgomberato durante lo scorso ferragosto, ma, l'assenza di un magistrato ha portato al rinvio al prossimo 9 aprile. [...]

