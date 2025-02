Spiraglio Europa

IL TEMPO (L. PES) - Tre mesi fa esatti Ranieri si sedeva per la terza volta sulla panchina della Roma e dopo il ko sul campo del Napoli i giallorossi erano dodicesimi in classifica a soli tre punti dalla zona retrocessione. Oggi la musica è completamente cambiata e stasera contro il Monza all'Olimpico (fischio d'inizio ore 20.45, diretta Sky e Dazn) la Roma ha l'opportunità di portarsi a due punti dal sesto posto in classifica. Lavoro, empatia e un gruppo cementato dal suo arrivo sono i segreti di Sir Claudio che in poche settimane ha restituito identità e credibilità a una squadra che aveva iniziato la stagione in maniera indecorosa.

Questa sera nel monday night capitolino i giallorossi hanno una grande occasione da non fallire. Di fronte c'è il Monza ultimo in classifica che pochi giorni fa ha richiamato Nesta e che all'andata (complice un grave errore arbitrale) fece lo sgambetto agli uomini allora allenati da Juric. Non mancano di certo le insidie dopo le fatiche di coppa di giovedì scorso nella vittoria contro il Porto che è valsa gli ottavi di Europa League. Soprattutto quando di fronte c'è una squadra disperata e quasi spacciata non bisogna mai dare niente per scontato e l'attenzione deve essere massima.

Le sconfitte di Bologna, Milan e Fiorentina aprono spiragli importanti per tornare a sperare nella qualificazione all'Europa. Tre punti stasera consentirebbero ai giallorossi di salire a quota 40 punti, ovvero a sole due lunghezze dal sesto posto che ad oggi varrebbe un posto in Conference ma a fine anno, molto probabilmente, sarà utile per l'Europa League.

Rossoneri e rossoblù, che in settimana recupereranno il match rinviato al Dall'Ara a ottobre, sono a 41 e qualora una vincesse sarebbero comunque solo 4 punti a dividere la Roma da un posto in classifica che solo poche settimane fa sembrava impossibile. Inutile fare troppi calcoli, ovviamente. Prima serve vincere poi si potrà guardare la graduatoria di Serie A con un pensiero ai prossimi impegni da qui alla fine di marzo contro Como, Empoli, Cagliari e Lecce, prima del finale terribile delle ultime otto gare e con in mezzo l'Europa che si spera possa durare più a lungo possibile.

All'Olimpico la Roma di Ranieri, esclusa la sconfitta con l'Atalanta alla seconda gara del tecnico testaccino e il pari col Napoli del 2 febbraio, ha sempre vinto ed è reduce da nove risultati utili consecutivi. Gli stessi nove che ha accumulato anche in Serie A dal 15 dicembre, data dell'ultima sconfitta contro il Como. L'allenatore ha «guarito» anche il mal di trasferta dopo i recenti successi a Udine, Venezia e Parma, ma l'Olimpico resta un fortino da difendere con grande abnegazione. Scaramanzie a parte questa sera la Roma può davvero rimettersi in corsa per un posto in Europa. E allora, oggi più che mai: vietato sbagliare.