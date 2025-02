Soulé: presente e futuro

IL TEMPO (L. PES) - Presente e futuro della Roma. Matias Soulé ha spiegato le ali e ora non vuole più fermarsi. Dopo la benedizione di Ranieri e la fiducia che aumenta settimana dopo settimana, fanno dell'argentino uno degli assi più pericolosi tra le fila dei giallorossi. L'ingresso positivo col Napoli, il gol splendido di Parma e la gara sontuosa contro il Monza, l'ex Juve ha superato il periodo di rodaggio e adesso sgomita per trovare spazio. Sir Claudio ha sempre creduto in lui, usando il bastone quando ce ne era bisogno ma non facendogli mai mancare la stima e la fiducia. [...] La strada è ancora lunga per l'attaccante cresciuto nel vivaio bianconero, ma lo scoglio maggiore sembra superato. Passare da Frosinone a Roma non è facile per nessuno, e anche Soulé ha avuto bisogno di tempo, soprattutto in una stagione dove tutti i nuovi arrivati hanno attraversato mesi difficili tra cambi di allenatore e risultati negativi. [...] La possibilità di rientrare sul mancino e la capacità formidabile nell'uno contro uno lo rendono un candidato sempre proponibile, anche con l'amico e connazionale Dybala. Intanto oggi la squadra si ritroverà per cominciare a preparare la partita contro il Como di domenica. Il dubbio riguarda la possibilità o meno di rivedere Dovbyk con il gruppo dopo lo stop della scorsa settimana. Probabilmente potrebbe ancora essere un rientro parziale ma a Trigoria non c'è fretta di recuperarlo visto che manca ancora una settimana al ritorno dell'Europa League. Da ieri sono in vendita i biglietti per gli abbonati alla coppe dopo che la prima fase si è chiusa a 27mila. Problemi riscontrati dagli utenti all'inizio della vendita a causa del malfunzionamento del sito ma prontamente risolti in breve tempo. [...] L'Athletic nel frattempo ha perso la stella Sancet per una lesione al retto femorale della gamba destra che lo mette in dubbio non solo per l'andata ma anche per il match di ritorno. Attacco influenzale, invece, per Nico Williams che non preoccupa. A Trigoria, infine, altro rinnovo tra i giovani: il centrocampista Marazzotti ha firmato fino al 2027.