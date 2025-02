Soulé, il futuro è tuo: segna e fa assist, Matias è rinato e spinge la Roma

Tre partite da titolare nelle ultime 4 di campionato. [...] Tre partite in cui Matias Soulé si è preso la scena regalando le scintille che tutti si aspettavano in estate. Claudio Ranieri ha rivalutato anche lui nel corso di questi 105 giorni alla guida della Roma. [...] L'argentino è stato il secondo investimento più importante della scorsa estate e su di lui c'erano le aspettative del post-Dybala. Poi, però, è cambiato tutto e l'ex Juventus ha finito per oscurarsi. [...]

Fino ad ora le reti segnate sono state due, ma, entrambi dei gioielli pazzeschi. Recentemente sono poi arrivate anche delle parole di apprezzamento da parte del tecnico della Roma che lo sta aiutando a buttarsi alle spalle questo momento negativo. [...] Adesso Soulé deve insistere su questa strada, senza però voler strafare. A gennaio lo hanno cercato in molte (Fulham, Valencia, Betis ma non solo). Lui è rimasto perché voleva imporsi a Roma e, in quest'ultimo mese si è davvero avviato verso un futuro brillante in giallorosso.

(gasport)