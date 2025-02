Solo una botta per Dybala. Ma a Parma può riposare

IL TEMPO (L. PES) - Spavento passato. Paulo Dybala può sorridere dopo la paura di Oporto e pensare già alla sfida di ritorno. Il calcione al ginocchio sinistro rifilato dal connazionale Varela all'attaccante argentino aveva costretto la Joya ad abbandonare il campo nel corso del primo tempo. Le smorfie non facevano pensare bene, ma il dolore della forte contusione ha sicuramente influito anche sulle sensazioni del ragazzo, che spesso ha dimostrato una poca resistenza al dolore. Gli esami svolti ieri dopo il rientro a Roma sono stati negativi: soltanto un duro colpo per il ventuno giallorosso che potrebbe riposare a Parma ed essere pronto e in condizione per la sfida di ritorno in programma giovedì col Porto. Ma la scelta, come sempre, spetterà a Ranieri che nella seduta di scarico di ieri ha dovuto fare a meno anche di Rensch. Il tecnico avrà soltanto la seduta di oggi per preparare la trasferta in Emilia (dove sarà squalificato anche Cristante) e ragionare sui possibili cambi. Koné e Saelemaekers si candidano per una maglia da titolare. Possibile chance anche per gli ultimi arrivati Gourna-Douath (già titolare a Venezia) e Salah-Eddine che potrebbe concedere un turno di riposo ad Angelino.