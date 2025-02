Solo l'Europa

IL TEMPO (L. PES) - Tutto sull'Europa. Come spesso accaduto negli ultimi anni, la Roma si ritrova come unico obiettivo stagionale l'Europa League. Ma l'aggravante in questa stagione è che non è una scelta e né un esigenza. All'alba del 2025, i giallorossi sono lontani in campionato da posizioni di vertice e ora anche fuori dalla Coppa Italia. Uno scenario che rende la coppa europea l'ultima competizione sulla quale provare a puntare. E non sarà affatto semplice. Già a partire dalla doppia sfida al Porto e in cui la squadra di Ranieri dovrà dimostrare molto di più di quanto visto nella prima parte di stagione. Dovesse passare il playoff ci sarebbe una tra Lazio e Bilbao. La serata amara di San Siro ha deluso enormemente i tifosi. La Roma era arrivata nelle condizioni ideali per giocarsi una partita cruciale, ma ha colpevolmente vanificato tutto con una prestazione piena di errori e distrazioni. Quella contro i rossoneri era una gara da non sbagliare ma la squadra si è dimostrata ancora una volta non all'altezza. Tra l'altro, i giallorossi sono attesi da altre tre trasferte lontano dall'Olimpico: Venezia, Oporto e Parma. [...] Ieri il club ha presentato la lista UEFA aggiornata. Tre i cambi previsti, di cui uno obbligato legato al secondo portiere: Gollini, Nelsson e Rensch. Il danese rappresenta il quarto centrale, mentre l'ex Ajax può occupare entrambe le corsie e stringersi come terzo centrale. Restano esclusi Salah-Eddine e Gourna-Douath. I due avranno però più spazio in campionato. È già tempo di pensare al Venezia, appuntamento da aggredire con convinzione. Al Penzo non ci sarà lo squalificato Manu Koné. [...]