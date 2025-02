Sognando la Coppa

IL TEMPO (L. PES) - Un obiettivo, un sogno. Da ormai diciassette anni la Coppa Italia è diventata un vero e proprio incubo per la Roma che è all'inseguimento del decimo trofeo. Dal 2013 manca una finale e dal 2017 la semifinale. Traguardo che i giallorossi proveranno a raggiungere stasera in casa del Milan. A San Siro Ranieri si gioca un quarto di finale di vitale importanza per la stagione giallorossa. [...] Dopo il pessimo inizio di campionato, le coppe sono diventate terreno di caccia e l'allenatore lo sa bene: "L'obiettivo è far bene la partita contro il Milan. Sappiamo che in casa sono dodici partite che non perde. Andiamo a trovare una squadra piena di talento, campioni e noi andiamo là con la nostra voglia di far bene e cercare di passare il turno". [...] Ranieri sarà incaricato anche della scelta del suo successore: "Si attenderà la fine della stagione, perché se avete visto, se conoscete me e poi conoscete i Friedkin, non esce mai nulla" [...]