Show di Dybala e gol di Pisilli: Porto battuto, Ranieri vola agli ottavi

C’è un momento preciso in cui la partita cambia. È il 29esimo minuto del primo tempo. E Roma-Porto si trasforma da ennesimo psicodramma giallorosso a palcoscenico esclusivo della Joya. Dybala rifila un calcetto a Otavio mentre il portoghese è a terra. L’argentino si prende il giallo, ma con quel gesto scarica tutto il nervosismo accumulato fino ad allora. Perché il centrocampista del Porto gli sta togliendo l’aria, a suon di falli e provocazioni. (...) La Joya si accende. In quattro minuti Dybala ribalta da solo il risultato. Prima segnando il gol del pareggio con uno slalom in area di rigore. Subito dopo arriva il 2-1 con un bolide di destro sul palo del portiere (colpevole). Nel monologo argentino spicca, ancora una volta, la regia di Paredes (squalificato per l’andata degli ottavi) e l’altruismo di Shomurodov. Ancora troppo appannato sotto porta ma ormai specialista nel servire i compagni. Secondo assist consecutivo, dopo quello decisivo per la punizione di Soulé a Parma. (...) L’applauso finale se lo prende Pisilli che segna il terzo gol stagione e della partita. La partita la chiude Rensch in pieno recupero, con un autogol. La Roma di Ranieri è in striscia positiva in campionato (9 gare) e qualificata agli ottavi di una coppa europea per l’undicesima volta consecutiva. Proseguendo quel sogno europeo che dura, da tre anni. Nel mezzo, un trofeo vinto, una finale e una semifinale persa. In attesa dell’urna di Nyon e del possibile derby.

(La Repubblica)