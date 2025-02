Scudetto: Lautaro risolve i problemi, Lukaku dal rendimento modesto

[...] Il mese di febbraio aspetta ancora due partite, Roma-Monza di oggi per sancire il verosimile rientro di Ranieri nel gruppo europeo e il recupero tra Bologna e Milan per dotare la vincente di qualche estrema chance Champions. [...] Finiremo per credere a chi sostiene che le fatiche di coppa facciano bene, se è vero che le eurodepresse Juve (12), Atalanta (8) e Milan (7) hanno preso i punti fra parentesi, mentre la Roma, che al playoff è pure passata, stasera potrebbe salire a 10.

(corsera - P. Condò)