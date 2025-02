Scontri ultrà, daspo e fermi. È allerta per Venezia-Roma

Assalto al treno degli ultrà veneziani - con il blocco del convoglio, fumogeni, bastoni e cinghiate, cinque feriti, vetri rotti, ritardi nei collegamenti e un conto di un milione di euro di danni - la questura di Udine dispone otto daspo di cinque anni. [...] E ora Venezia si prepara ad accogliere, domenica alle 12.30, la Roma in un clima a rischio tensione: i romanisti sono gemellati con gli udinesi e c'è il timore che possano esplodere tafferugli. [...] "E' in corso il monitoraggio delle tifoserie", sottolinea il prefetto di Venezia Darco Pellos. Va da sé che "saranno aumentate le misure di sicurezza, in considerazione anche delle caratteristiche della città", aggiunge.

L'obiettivo è di non far avvicinare mai gli ultrà delle due squadre. [...] "Sicuramente a metà settimana si farà il punto e in questura avremo un'altra riunione tecnica", anticipa il questore lagunare Gaetano Bonaccorso. [...] Le misure previste oggi potrebbero dunque essere ulteriormente irrigidite. Inoltre, i biglietti per i tifosi della Roma non sono ancora acquistabili. "La modalità di vendita per il settore ospiti - si legge sul sito del Venezia Fc - sarà comunicata in seguito al Gos (l'organismo deputato a rilasciare il "nulla osta", ndr). [...]

(Corriere del Veneto)