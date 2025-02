Scatto per Zalewski. Sarà nerazzurro in prestito con diritto

Manca poco, poi Nicola Zalewski sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Anzi, fosse stato per i nerazzurri, il quasi ex romanista sarebbe sbarcato a Milano già nella giornata di oggi [...] Zalewski si è avvicinato in maniera importante al rinnovo di contratto con la Roma, passaggio inevitabile - essendo il polacco in scadenza a giugno - per poi mettere in piedi un'operazione in prestito. [...] L'esterno andrà a completare la rosa di Inzaghi, da qui alla prossima estate. Nell'operazione sarà inserito anche un diritto di riscatto a favore dei nerazzurri, della cui entità Roma e Inter stanno discutendo: non sarà comunque una cifra elevata. Il suo arrivo, di fatto, consentirà al tecnico di utilizzare Carlos Augusto ancor più stabilmente come terzo centrale in difesa, come vice Bastoni. [...]

(Gasport)