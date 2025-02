Scalata continua. Super Roma, Monza travolto: i giallorossi vicini all'Europa

LEGGO (F. BALZANI) - Dopo il week end delle grandi occasioni arriva il lunedì d’oro per la Roma. La squadra di Ranieri cala il poker per il 10 e lode contro il Monza e si porta a -2 da quella zona Europa che sembrava un miraggio fino a qualche settimana fa. Dieci appunto come i risultati utili di fila dei giallorossi. L’ultimo ieri sera all’interno di una partita in cui il divario tecnico e di mentalità con la squadra dell’ex laziale Nesta è sembrato evidente. La Roma, infatti, si è portata in vantaggio dopo 10’ con una perla da fuori area di Saelemaekers che ha cancellato l’erroraccio sotto porta di Pisilli, fresco di rinnovo.

Il Monza non ha reagito, anzi ha incassato il raddoppio alla mezz’ora grazie a un assist al bacio di Soulé per la testa di Shomurodov. Combinazione dell’attacco di riserva di Ranieri che ha fatto riposare diversi titolari visti i tanti impegni di marzo. Il Monza si è affacciato sul finire di primo tempo ma Svilar ha deviato bene un diagonale di Ganvoula. Nella ripresa il copione non cambia. La Roma fa la partita senza forzare, poi entra Dybala e arriva il 3-0 grazie a un diagonale perfetto di Angelino. Il poker lo serve di testa Cristante proprio su assist della Joya da calcio d’angolo. Tutto facile quindi per Ranieri che si gode anche i cori dell’Olimpico. "Abbiamo ripreso la corsa in campionato, ma guai a fermarsi. La mia mente ha già cancellato questo 4-0. Ora arriva il Como, che è in piena euforia e ha un allenatore top come Fabregas", le parole del tecnico a fine partita.

A guastare un po’ la serata c’è stato uno striscione in curva Sud che a inizio partita ha riportato i versi della canzone “Er camerata” tratta dall’album “Quando c’era lui”, di chiara matrice fascista. Imminente, infine, il rinnovo anche per Svilar e Paredes. L’argentino ha accettato di ridursi l’ingaggio e dovrebbe firmare a breve l’accordo come confermato da Ghisolfi: "Lui e Svilar faranno parte del futuro della Roma".