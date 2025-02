Saelemaekers è già da record: la Roma spinge con il Milan

È piacevole giocare da esterni nella Roma di Ranieri. Angelino ha segnato tre gol in poche settimane dopo un anno intero senza godersi l’emozione. Alexis Saelemaekers invece ha già battuto il record personale di reti in un solo campionato, toccando quota 5 domenica con il Monza. (...) Prima di inventare una parabola deliziosa che ha sbloccato la sfida contro il Monza, in verità, Saelemaekers aveva accusato una flessione evidente nel rendimento. Ma la sua produttività offensiva, non solo nei gol ma anche nei cross, è ormai una risorsa irrinunciabile per la Roma, che da un mese ha contattato il Milan per accelerare la procedura di trasformazione del contratto: da prestito secco, in cambio del leasing di Tammy Abraham, a trasferimento permanente. Ad agosto, quando le due società si accordarono per risolvere i problemi nei rispettivi ruoli, esisteva un “contratto d’onore” (parole di Ranieri) che avrebbe consentito alla Roma di trattenere Saelemaekers per 8 milioni. Poi però al Milan sono cambiate tante cose, a partire dall’allenatore, e quindi le condizioni devono essere discusse. Al momento non esistono certezze sul futuro. Lo stesso Saelemaekers, applaudito a San Siro dai suoi ex tifosi in occasione dell’incrocio di Coppa Italia, non si è sbilanciato quando gli abbiamo chiesto di indicare una preferenza. “Posso solo dire che alla Roma sto benissimo, il resto si vedrà” Non poteva aggiungere altro perché il Milan non ha ancora dato l’ok alla cessione. (...)

(corsport)