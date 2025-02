Saelemaekers e Angelino: la Roma ha messo le ali

"Vi prometto che Angelino non giocherà più braccetto di difesa". Forse è proprio da qui che è cominciata la rincorsa di Ranieri. Da quando il tecnico ha rimesso ogni calciatore al proprio posto, la squadra ha cominciato a girare. La Roma ha "messo le ali" grazie ad Angelino e Saelemaekers, entrambi a segno contro il Monza. Lo spagnolo e il belga, per ora, hanno collezionato già 8 gol e 10 assist. [...] Pagato 5 milioni la scorsa estate, per rapporto qualità/prezzo rischia di essere uno dei migliori acquisti degli ultimi anni. [...] Non è stato meno importante il contributo di Alexis Saelemaekers che da quando è tornato dall'infortunio sofferto con De Rossi, Ranieri lo ha schierato come esterno a tutta fascia. Tante buone cose che però rischiano di far levitare il suo prezzo. La Roma, infatti, a fine anno dovrà sedersi al tavolino con il Milan per discutere del suo riscatto. [...]

(corsera)